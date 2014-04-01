Регіони отримають нові автомобілі швидкої медичної допомоги

Регіони вже найближчим часом отримають нові автомобілі швидкої медичної допомоги.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, на кінець цього тижня уповноваженим підприємством ДП «Політехмед» МОЗ України буде проведена технічна та експертна оцінка автомобілів екстреної медичної допомоги та розподілено серед регіонів понад 1 000 нових автівок із закуплених майже півтори тисячі.

За словами міністра охорони здоров’я України Олега Мусія, поки що у двох постачальників ще існують проблеми із розмитненням та встановленням медичного обладнання, яким мають бути укомплектовані машини.

"Під час зустрічі із послом Франції було досягнуто домовленостей, що, незважаючи на комерційні стосунки одного з постачальників – НВО «Практика» з імпортером автомобілів «Пежо» в Україні, на всі авто будуть видані необхідні документи для поставки до МОЗ. А якщо між цими юридичними особами виникли проблеми фінансового характеру – вони будуть вирішуватися відповідно до законодавства, в судовому порядку", - зазначив міністр.