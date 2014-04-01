5 правил для профілактики варикозу

Чого не любить варикоз?

1. Медики рекомендують для профілактики варикозу регулярно займатися рухливими видами спорту, такими, як плавання або їзда на велосипеді. Навіть якщо ви вагітні і у вас проблеми з ногами, лікар допоможе вам підібрати спеціальний комплекс вправ.

2. Якщо від стояння на одному місці ноги сильно втомлюються, у них необхідно "розігнати кров". Для цього можна підніматися на «навшпиньки», або переступати з ноги на ногу. Не бійтеся, що в такій позі ви будете виглядати смішно: здоров'я важливіше!

3. Після роботи корисно відпочивати «по-американськи» - задерши ноги на стіл. Це покращує відтік крові в ногах і знімає напруження. У такому положенні слід перебувати щодня не менше 5-10 хв.

4. Не завадить і регулярний контрастний душ. Різка зміна температур сприяє зміцненню судинних м'язів.

5. Слід вживати в їжу побільше цитрусових, ківі, перцю, капусти і петрушки. Вони багаті вітаміном C, який зміцнює вени.

Чого слід уникати при варикозі?

1. Носити взуття на високих підборах, приймати гарячі ванни і засмагати на сонці. Це збільшує навантаження на судини.

2. Захоплюватися видами спорту, пов'язаними з тривалим стоянням на ногах або підняттям тягарів. Футбол, волейбол, баскетбол або великий теніс при цьому захворюванні протипоказані, так як вони передбачають різкі руху, які можуть призвести до травм судин ніг.

3. І, звичайно, звертайте увагу на харчування! Занадто жирна і калорійна їжа «допомагає» нам накопичувати холестерин, а це - смерть для наших судин!