Для кожної хвороби - своя ароматична олія

Артрит - використовуйте для ванн олії імбиру, лаванди, сосни.

Переохолодження - арніка, ялівець, материнка.

Простуда і грип - аніс, базилік, грейпфрут, лимон, липа, мир, апельсин, перцева м`ята, сосна, чабрец.

Цистит - гарбуз, сандалове дерево.

Суха шкіра - олія з абрикосових кісточок, авокадо, жасмин, солодкий мигдаль.

Головний біль - базилік, ромашка, шавлія, розмарин, меліса, перцева м`ята.

Похмілля - фенхель, перцева м`ята.

Запалена шкіра - календула, ромашка, лаванда, солодкий мигдаль.

Підвищена пітливість - кипарис, меліса, м`ята перцева.

Вегетососудинна дистонія - базилік, шавлія мускатна, розмарин.

Стрес - імбир, базилік, бергамот, кедр, лаванда.

Відлякує інфекцію евкаліпт і червоне вино.

А для того, щоб не дати інфекції прижитися в носоглотці, фітотерапевти радять носити ладанку, наповнену олією ялівцю, евкаліпта, і вдихати їхні пари. Варіант простіший – купіть в аптеці роликовий олівець з тим же евкаліптом і ментолом і протизапальний бальзам для губ з алое або ромашкою.