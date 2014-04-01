Як боротися з весняною алергією

Щороку з настанням весни, багато людей починають відчувати дискомфорт, пов'язаний з алергією. За даними статистики, кожен п'ятий страждає алергією і з кожним роком кількість таких людей зростає, пише Сегодня.

Насамперед, необхідна порада лікаря для виявлення першопричини захворювання. Не треба займатися самолікуванням, щоб не погіршити стан здоров'я.

Але є й загальні рекомендації.

Ступінь алергії залежить від того, наскільки засмічені наші внутрішні органи. Перше, про що треба подумати, - печінка і підшлункова залоза. Харчування рослинними продуктами полегшує роботу цих органів. Намагайтеся чистити свій організм від шлаків за допомогою легкої їжі, дотримуйтеся роздільного харчування, не нехтуйте лікуванням травами з дозволу лікаря.

Трави можуть не тільки викликати алергію, але і лікувати

Візьміть подрібнену траву подорожника, корінь лопуха, череди, квіти ромашки, кропиву, кульбабу - все по столовій ложці, змішайте, вийти збір. Даний збір заливається окропом, викласти на марлю і робимо компрес для ніг на ніч.

Також добре допомагають відвари. Наприклад: золототисячник - 5 ст. л., звіробій - 4ст. л., корінь кульбаби -3 ст. л., хвощ польовий - 2 ст. л., кукурудзяні рильця - 1 ст.л., ромашка - 1 ст. л., всі компоненти змішуються, після заварюється 1 ст. л. суміші, настояти 40 хвилин і п'ється по 1/3 склянки 3 рази на день.

Звичайно, всі рецепти гарні тільки з дозволу лікаря. Комплексне лікування з правильним харчуванням, фізичними навантаженнями, чищенням організму і гармонійним відношенням до себе і оточуючих обов'язково дають відмінний результат.