Фармацевтичний ринок України у 2013 році зріс на 14% - Держлікслужба

Обсяг фармацевтичного ринку України в 2013 році становив 36,2 млрд грн, що на 14% більше, ніж роком раніше, повідомила прес-служба Державної служби України з лікарських засобів.

«Як зазначають фахівці, конкуренція на вітчизняному фармацевтичному ринку посилюється, і він стає все більш привабливим, у тому числі й для іноземних компаній. Лише за минулий рік український фармацевтичний ринок зріс на 14% і становить 36,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, в 2013 році вітчизняні підприємства реалізували продукції на аптечному ринку на 17,9% більше, ніж у 2012 році. Крім того, на сьогоднішній день лікарські засоби українського виробництва становлять 65,6% асортименту в аптеках країни.

«Українським виробникам ліків є чим пишатися: 65,6% упаковок, які продаються в аптеках, - це ліки вітчизняного виробництва», - йдеться в повідомленні.

Разом із тим, за даними Держлікслужби, на вітчизняному фармринку спостерігаються й негативні тенденції. Зокрема, дві третини всіх грошей споживачів України доводиться на іноземних виробників, які в основному продають такі ж препарати, але в кілька разів дорожче.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2013 року виробництво лікарських препаратів, що містять пеніцилін та інші антибіотики, в Україні збільшилося порівняно з 2012 роком на 16,4%, виробництво лікарських препаратів, що містять гормони й не містять антибіотиків - на 13,3%, а препаратів, що містять алкалоїди або їх похідні й що не містять гормони або антибіотики - на 9,9%.