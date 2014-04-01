За тиждень роботи пересувних флюорографів у Києві виявлено 11 випадків туберкульозу

Як розповіли УНІАН у фонді Р.Ахметова, у цьому році в рамках програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» кияни та гості столиці мали можливість перевірятися протягом тижня на 2-х флюоромобилях.

За 5 днів роботи, з 24 по 28 березня 2014 року, було обстежено 903 людини і виявлено:

· 11 випадків туберкульозу

· 6 випадків залишкових змін в легенях після раніше перенесеного туберкульозу

· 38 випадків запалення легенів

· 51 випадок хронічних захворювань легень, з них 7 - гострих бронхітів

· 9 випадків онкологічних захворювань

· 1 випадок саркоїдозу

· 1 випадок захворювання серця

За словами керівника відділу адвокації, комунікації та соціальної мобілізації програми «Зупинимо туберкульоз в Україні» фонду Ріната Ахметова Марії Маковецької, така акція проходить вже 5-й рік поспіль.

«Туберкульоз може «маскуватися» під безліч хвороб - застуда, бронхіт, грип - і людина не відразу звертається до лікаря. Цією акцією ми хочемо привернути увагу людей до проблеми туберкульозу та закликати їх не займатися самолікуванням, а при наявності симптомів туберкульозу - кашель більше 2-3 тижнів, рясне потовиділення вночі, слабкість, безпричинне зниження ваги, температура 37-37,5 С - негайно звернутися до лікаря. При необхідності лікар призначає обстеження - флюорографію, аналіз мокротиння. Сьогодні, завдяки сучасному обладнанню, встановленому фондом Ріната Ахметова в усі області, встановити діагноз «туберкульоз» можна за 2 дні, а не за 2 місяці, як це було раніше. Це дозволяє поставити точний діагноз, визначити чутливість мікобактерій туберкульозу до основних протитуберкульозних препаратів і відразу призначити правильну схему лікування, що є запорукою успішного одужання», - зазначила Маковецька.