Пости ДАІ забезпечать медобладнанням для надання долікарської допомоги

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, про це йшлося на зустрічі президента Товариства Червоного Хреста в Україні Івана Усіченка, голови представництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Жака Барберіса із заступником міністра внутрішніх справ України Сергієм Яровим, радника МВС Василем Дурдинцем та керівниками кількох структурних підрозділів МВС.

Сторони домовилися про напрацювання проекту міжнародного договору, а також про деякі практичні кроки, зокрема – про навчання українських правоохоронців та забезпечення стаціонарних постів ДАІ усім необхідним обладнанням для надання долікарської допомоги потерпілим.

Яровий подякував представникам міжнародної організації за ту допомогу, що була надана українським правоохоронцям у зв’язку з необхідністю їх лікування після нещодавніх подій.

За словами Усіченка, організація готова практично допомогти як українським правоохоронцям, так і пересічним громадянам. З цією метою представники Червоного Хреста в Україні готові організувати цикл семінарів з долікарської допомоги для працівників органів внутрішніх справ. У першу чергу це стосуватиметься тих підрозділів міліції, які безпосередньо контактують із громадянами, – патрульної служби та Державтоінспекції.