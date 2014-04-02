Україна подала до ЮНЕЙДС Національний звіт з питань боротьби з ВІЛ/СНІД

Як повідомили УНАН у МОЗ, документ складається із 55 показників з 72, рекомендованих для усіх країн-членів ООН. Він включає три міжнародні звіти: «Звіт з виконання рішень «Політичної декларації з ВІЛ/СНІД: активізація наших зусиль з викорінення ВІЛ/СНІД, 2011 р.», «Звіт з виконання рішень «Дублінської декларації про партнерство у боротьбі з ВІЛ/СНІДом в Європі та Центральній Азії, 2004 р.» та «Спільний інструмент звітності ВООЗ, ЮНІСЕФ і ЮНЕЙДС «На шляху до загального доступу: нарощування масштабів пріоритетних заходів з ВІЛ/СНІД в секторі охорони здоров’я». Додатково до Національного звіту включені показники ВООЗ та ЮНІСЕФ в сфері охорони здоров'я.

Під час підготовки документу фахівцями Держслужби України соцзахворювань, Українського центру контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України та ЮНЕЙДС була проведена активна робота щодо формування описової частини звіту, валідності показників, заповнення он-лайн платформи звітності, оновлення оціночних даних чисельності ЛЖВ, які були використані при звітуванні.

Обговорення звіту, в якому представлений найбільш повний та вичерпний огляд розвитку відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції в Україні, відбулося 28 березня 2014 р. на широкому Форумі. Учасники зібрання констатували, що в останні роки в Україні з’явилися перші ознаки уповільнення епідемічного процесу ВІЛ-інфекції, чітка тенденція до стабілізації та зменшення кількості зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції серед СІН, зниження частки випадків ВІЛ-інфекції вікової групи 15-24 роки серед вперше зареєстрованих, зниження показників захворюваності на СНІД та смертності від СНІДу.

31 березня 2014 р. зведений звіт було направлено до офісу ЮНЕЙДС у Женеві, який підтвердив отримання звіту та подякував українським фахівцям за представлений аналіз, що стане частиною глобального звіту про розвиток епідемії ВІЛ-інфекції у світі.