Найвища захворюваність на грип та ГРВІ у Київській області - Центр грипу

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 188 307 осіб, із них 117 741 (62,5 %) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 41,4 на 10 тисяч населення.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 64,3, найменший – у Харківській областях – 17,9 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень кількість госпіталізованих осіб зменшилась на 12,6%, при цьому спеціалізовану медичну допомогу отримали 2277 дорослих та 6147 дітей до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей до 17 років зменшився відповідно на 18,7 % та 20,9 %.

За тиждень на території України серед хворих на грип зареєстровано два лабораторно підтверджених летальних випадки: по одному у Вінницькій та Рівненській областях.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 246 893 особи. За звітний тиждень щеплено проти грипу 62 особи, що на 29,6 % менше, ніж за минулий тиждень. Питома вага дитячого населення, серед щеплених осіб проти грипу, становить 16,0 %.