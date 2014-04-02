Як уникнути впливу агресивного інформаційного середовища
11:01, 02 квітня 2014Країна
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Помітивши симптоми тривожності, пов'язаної з негативною інформацією, «переведіть мозок» - побудьте в тиші, послухайте музику або почитайте книгу
Знизити вплив агресивного інформаційного середовища допоможуть такі рекомендації:
Уникайте скупчення людей, що обговорюють негативну інформацію;
Помітивши симптоми тривожності, пов'язаної з негативною інформацією, «переведіть мозок» - побудьте в тиші, послухайте музику або почитайте книгу;
Займіться спортом - це покращить настрій і допоможе стати витривалішими;
Припиняйте спроби колег поговорити про тривожні політичні події;
Протягом 3-х годин перед сном не читайте і не дивіться випуски новин;
Не переживайте про те, що вам змінити не під силу;
Пам'ятайте, що більшість ваших страхів ніколи не збудуться;
Займіться медитацією, практикуйте молитву, уявляйте позитивні сценарії розвитку свого життя.
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