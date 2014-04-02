Як уникнути впливу агресивного інформаційного середовища



Знизити вплив агресивного інформаційного середовища допоможуть такі рекомендації:

Уникайте скупчення людей, що обговорюють негативну інформацію;

Помітивши симптоми тривожності, пов'язаної з негативною інформацією, «переведіть мозок» - побудьте в тиші, послухайте музику або почитайте книгу;

Займіться спортом - це покращить настрій і допоможе стати витривалішими;

Припиняйте спроби колег поговорити про тривожні політичні події;

Протягом 3-х годин перед сном не читайте і не дивіться випуски новин;

Не переживайте про те, що вам змінити не під силу;

Пам'ятайте, що більшість ваших страхів ніколи не збудуться;

Займіться медитацією, практикуйте молитву, уявляйте позитивні сценарії розвитку свого життя.

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