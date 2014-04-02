Минулої доби медики надали допомогу 14 учасниками масових акцій

Протягом минулої доби до лікарів «швидкої» звернулися за допомогою 14 учасників масових акцій, з них 12 осіб – госпіталізовано.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, серед причин госпіталізації: травми різного характеру, інфіковані рани, серцево-судинні захворювання, загострення хронічних захворювань, бронхіти.

Загалом за період з 10:20 18 лютого, згідно з оперативною інформацією, до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернулися 1649 учасників масових заходів у центрі столиці. Наразі на лікуванні у закладах охорони здоров’я перебуває 128 осіб.