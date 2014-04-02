Більшість колективу НМУ ім.Богомольця — проти Москаленка

Відсторонений від виконання обов'язків ректор Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Віталій Москаленко потрапив до лікарні.

Про це Володимир Санін, який представився громадським активістом, повідомив під час прес-конференції в УНІАН.

Москаленко мав особисто взяти участь у прес-конференції, проте, за словами Саніна, ректор «потрапив до лікарні після учорашній подій в університеті».

«Зараз він у лікарні. У нього складний стан серця», - сказав Санін.

Він повідомив, що «вчора було зібрання, конференція трудового колективу НМУ, на якій було порушено питання про голосування за висловлення недовіри ректору».

Санін додав, що дві третини трудового колективу висловилися проти Москаленка, голосування було легітимним.

Проте, за словами активіста, конференція була «незаконно розширена людьми, які зараз розмотують усю ситуацію довкола університету». За його даними, понад 40 осіб були введені у склад конференції з метою «переважити голоси викладачів та студентів, які були за Віталія Федоровича».

За його словами, ситуація довкола університету «темна», студентів «організовують два бізнесмени, які не мають стосунку до університету».

«По ситуації виходить, що все дуже схоже на рейдерську атаку», - додав активіст.

Він також закликав Міносвіти «не поспішати узаконювати дії рейдерів і дочекатися рішення правоохоронних органів, суду щодо винуватості чи невинуватості Віталія Федоровича у порушенні контракту».

На уточнення, що саме може цікавити рейдерів, Санін, зокрема, зазначив, що університет має безліч приміщень у Києві, зокрема, гуртожиток на вулиці Трьохсвятительській у центрі міста та спортивний табір у П'ятихатках.

Своєю чергою в.о. начальника інформаційно-аналітичного відділу НМУ Олена Антонюк зазначила, що на деяких студентів чинився тиск з метою примусити у лютому взяти участь у мітингу проти Москаленка із погрозами про «внесення у чорний список недовіри».

«Для відсторонення ректора Москаленка абсолютно не було підстав», - наголосила вона і додала, що на конференції трудового колективу не прозвучало обгрунтованих фактів порушень з боку ректора.

Крім того, за питання УНІАН, чи у даний час в університеті знаходяться сторонні люди, Санін зазначив, що «постійно в ректораті знаходяться сторонні особи».

«Це наймана охорона, невідомо, звідки ці чоловіки спортивної статури прийшли до університету», - сказав він і додав, що у приміщенні університету також постійно перебуває один із бізнесменів, які, за словами Саніна, мають стосунок до нинішніх подій у виші.