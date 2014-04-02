Вчені розписали режим, при якому можна швидко схуднути

30 хвилин помірної фізичної активності дозволять спалити більше калорій, якщо до цього жінка з'їла білковий продукт, передає Сьогодні.

Ешлі Бінс з Університету Арканзасу досліджувала термічний ефект продуктів харчування і тренувань, вироблений на витрати енергії. Термічний ефект розраховується з кількості енергії, необхідної для перетравлювання, запасання і використання їжі.

Коли прийом білка поєднується з тренуваннями, енерговитрати продовжують зростати. Тому відмовлятися від їжі перед фізичною активністю, сподіваючись спалити більше калорій, безглуздо.

Такий висновок був зроблений після того, як 10 жінок з нормальною вагою взяли участь в організованому експерименті.

Добровольці отримували продукти харчування з високим вмістом білка, з низьким вмістом білка або їх взагалі позбавляли їжі. Після цього потрібно було пройтися на біговій доріжці.

Саме фізична активність грала тут ключову роль. Без тренувань раціон, багатий білком, може призвести до втрати м'язової маси. Причина в наступному: коли в організм потрапляє білок, тіло підвищує температуру, щоб цей білок розщепити. Але одночасно з цим розщеплюються і м'язові волокна.