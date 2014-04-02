Як швидше перебудувати організм на літній час

«Повноваження» літнього часу триватимуть до 26 жовтня. Метою переведення часу вважається економічна вигода. Проте вже тривалий час точаться суперечки, чи може бути це шкідливим для здоров'я людей. Достовірного наукового підтвердження шкоди для здоров'я від переведення годинника немає. Але ряд досліджень пов'язують з цією процедурою зростання числа смертей і травм від нещасних випадків, погіршення роботи серцево-судинної і імунної систем. Це пов'язано з хронічним недосипанням і стресом, пише Likar.info.

Рекомендації про те, як легше пережити переведення стрілок, дала лікар-методист Г.І. Назарова, Луганський обласний Центр здоров'я.

Не можна підхоплюватися з ліжка з дзвінком будильника

Рекомендується пити зелений чай, щоб зарядитися енергією

Намагайтеся уникати стресів і додаткової роботи в 1-й тиждень після переведення годинника

Тим, хто приймає ліки, доведеться перенести прийом на 1 годину

Щоб легко заснути, перед сном випийте чашку гарячого молока з ложкою меду і прийміть теплу ванну.