В Україні за останні 5 років кількість курців скоротилась на 20%

Кількість курців серед населення України скоротилася з 8,35 до 8,1 млн осіб, або на 3%. Загалом, за останні п'ять років (2008-2013) кількість курців скоротилася з 10,1 до 8,1 млн осіб, або на 20%.

Про це йдеться в щорічному звіті "Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2013 році (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2013 року)", опублікованому Державною службою статистики України, повідомили УНІАН в прес-службі МОЗ України.

Загалом, у 2013 році поширеність куріння серед населення України віком від 12 років і старше складала 21,3%. Також скоротилася інтенсивність куріння, зокрема, серед міських жителів – частка курців, які викурюють понад 20 сигарет на добу, у 2013 році скоротилася до 2,1%, тоді як у 2012 році вона складала 4,1%.

Зазначається, що успіхи України в контролі над тютюном були відзначені на Шостій Європейський конференції "Тютюн або здоров'я", яка проходила 26-29 березня, в Стамбулі (Туреччина). За підсумками досягнень в контролі над тютюном Україна зайняла 10 місце серед 34 країн Європи.

Прес-служба МОЗ повідомляє, що скорочення поширеності та інтенсивності тютюнокуріння у 2013 році стало результатом запровадження наприкінці 2012 року кількох законодавчих заходів: заборони тютюнової реклами, появи на пачках сигарет попереджень з малюнками, звільнення ресторанів та інших громадських місць від тютюнового диму. Для подальшого скорочення рівня тютюнокуріння в Україні з 01 липня 2014 року буде підвищено на 25% ставку акцизів на тютюнові вироби, відповідно до ухваленого 27 березня Верховною Радою України Закону України №1166.