Одеська, Харківська області та Київ отримали нові автомобілі екстреної меддопомоги
Одеська, Харківська області та місто Київ сьогодні отримали від Міністерства охорони здоров’я України нові автомобілі екстреної медичної допомоги.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, зазначивши, що відсьогодні щодня регіональні центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримуватимуть нові «швидкі», відповідно до поданих ними заявок.
За даними прес-служби МОЗ, до Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф передано 20 машин на базі автомобіля «Peugeot Boxer», серед яких 14 карет «швидкої» класу В (в яких можна здійснювати інтенсивну терапію в дорозі) та 6 авто класу А (лінійна терапія, тобто доставка до лікувального закладу хворого, який не потребує інтенсивної медичної допомоги в дорозі). Одеське комунальне підприємство «Автобаза санітарного транспорту» отримало 4 автівки класу В.
Водії Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримали ключі від 29 нових автівок класу В та 7 - класу А.
Столиця України в особі комунальної установи «Київмедспецтранс» отримала сьогодні 25 швидких класу В та 6 авто класу А.
Як нагадали у прес-службі, у 2013 році МОЗ України закупило 1 412 автомобілі швидкої медичної допомоги різних типів (А, В і С) на загальну суму 921,4 млн. грн. Це - 143 реанімобілів типу С, 1 063 авто екстреної медичної допомоги типу В, 206 машин «швидкої» типу А2. Серед закуплених карет «швидкої» – якісні авто швидкої медичної допомоги на базі автомобілів ГАЗ 32213 та «Peugeot Boxer».