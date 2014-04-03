Україна та Індія поглиблюватимуть співпрацю у фармацевтичній галузі
11:56, 03 квітня 2014Країна
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Міністр охорони здоров'я України Олег Мусій провів ділову зустріч з президентом міжнародної Асоціації індійських фармацевтичних виробників Меноном Унні Парамбат Рамананом
Як повідомили УНІАН у МОЗ, сторони обговорили роль індійської фармацевтичної продукції для галузі охорони здоров’я України та участь індійських фармацевтичних виробників в реформі медичної галузі країни.
Менон Унні Парамбат Раманан наголосив на проблемах у процедурі реєстрації лікарських засобів в Україні та необхідності її адаптації до законодавства ЄС. У свою чергу Мусій виклав своє бачення в подоланні проблем при реєстрації препаратів-генериків в Україні.
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