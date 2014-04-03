Уряд не скоротив жодної пільги для чорнобильців - Мінсоцполітики

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, про це заявила міністр Людмила Денісова під час зустрічі з керівниками громадських організацій, які опікуються соціальним захистом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Вона підкреслила, що виплати чорнобильцям у 2014 році не підвищуватимуться, але й не зменшуватимуться.

Крім того, Денісова запевнила, що працюючі пенсіонери і надалі отримуватимуть свої пенсії у повному обсязі.

„Уряд змушений був піти на непопулярні кроки в умовах, коли бюджет, по суті, порожній. Так, як ви знаєте, прийнято рішення про те, що пільги за професійною ознакою надаватимуться залежно від доходу сім’ї. Також змінено порядок та розміри виплати допомоги при народженні дітей”, - сказала Денісова.

Водночас міністр запевнила, що уряд щоквартально аналізуватиме ситуацію в економіці і з її покращенням прийматиме нові рішення.

Як повідомили в Мінсоцполітики, станом на 1 січня соціальна підтримка держави надається 2 млн 82 тис. 136 особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, серед них понад 237 тис. учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (питома вага у загальній чисельності складає 11%); майже 1 млн 845 тис. потерпілих від аварії на ЧАЕС (89%), з них більше 449 тис. дітей (22%). Крім того, налічується 38 тис. 835 осіб, які мають право на пільги, передбачені Законом „Про статус і соціальний захист, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.