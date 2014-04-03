Закон щодо ПДВ на лікарські засоби було прийнято з грубими порушеннями

Закон щодо запровадження ПДВ на лікарські засоби було прийнято з грубими порушеннями.

Про це заявив на прес-конференції в УНІАН юрист у галузі фармацевтичного права Дмитро Олешко.

За його словами, ця проблема вимагає термінового вирішення на рівні уряду.

«Даний закон був прийнятий з грубими порушеннями процедури. Згідно з 4-ю статтею Податкового кодексу, будь-які зміни щодо податків вступають у силу з наступного бюджетного року, тобто з 1 січня 2015 року. Цією нормою було знехтувано. Більше того - редакція закону, який був прийнятий, істотно відрізняється від редакції закону, який був внесений у сесійну залу. Проблеми при підготовці законопроекту, зокрема, помилки у нормотворчості, призвели до того, що митні органи на сьогодні не трактують, що ПДВ становить 7%, а поки вимагають від імпортерів ПДВ у розмірі 20%», - наголосив Олешко.

На думку голови підкомітету Верховної Ради з питань розвитку фармації Андрія Шипка, запровадження ПДВ на лікарські засоби є передчасним, «ця новація провокує здорожчання ліків і вдарить по кишенях українців».

«З 1 квітня цього року набули чинності фіскальні норми, згідно з якими лікарські засоби в Україні оподатковуються податком на додану вартість за ставкою 7%. Таке форсоване запровадження ПДВ на ліки створює колапс на фармацевтичному ринку, учасники якого не готові технічно до нових вимог податкового адміністрування», - сказав Шипко.

За його словами, дані фіскальні зміни не поширють застосування 7-відсоткової ставки ПДВ на ввезення ліків в Україну, отже вони автоматично підпали під оподаткування ПДВ на загальних підставах – за ставкою 20%.

«Імпортери призупиняють вантажі на митному кордоні. Це може призвести до зникнення значної кількості лікарських засобів з аптек та лікарень», - сказав Шипко.

Він повідомив, що ініціював відтермінування цієї законодавчої норми, та закликав колег-депутатів, чиновників МОЗ, громадських діячів підтримати цю ініціативу.

«Наповнення бюджету сьогодні дуже важливо, але потрібно бути обережними до всього, що стосується здоров’я людини», - заявив Шипко.