Активісти Євромайдану зможуть безоплатно пройти медичне обстеження
17:26, 03 квітня 2014Країна
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Активісти Євромайдану зможуть безоплатно пройти медичне обстеження.
Як повідомили УНІАН у МОЗ, бажаючі матимуть змогу безкоштовно виміряти артеріальний тиск, рівень цукру в крові, зробити електрокардіограму, флюорографію, отримати консультації лікарів та ознайомитися з інформаційно-просвітницькими матеріалами.
Початок заходу об 11.00.
Місце проведення: Майдан Незалежності (біля сцени).
Акція відбудеться за підтримки Департаменту охорони здоров'я КМДА та Медичної служби Штабу Національного Спротиву .
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