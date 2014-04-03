Активісти Євромайдану зможуть безоплатно пройти медичне обстеження

Активісти Євромайдану зможуть безоплатно пройти медичне обстеження. Як повідомили УНІАН у МОЗ, бажаючі матимуть змогу безкоштовно виміряти артеріальний тиск, рівень цукру в крові, зробити електрокардіограму, флюорографію, отримати консультації лікарів та ознайомитися з інформаційно-просвітницькими матеріалами. Початок заходу об 11.00. Місце проведення: Майдан Незалежності (біля сцени). Акція відбудеться за підтримки Департаменту охорони здоров'я КМДА та Медичної служби Штабу Національного Спротиву .

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