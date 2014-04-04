МОЗ та медична служба Майдану підписали меморандум

Про це повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ.

З боку МОЗ України меморандум підписав міністр охорони здоров’я України Олег Мусій, від столичного департаменту охорони здоров’я його керівник Віталій Мохорєв, а з боку Медичної служби Майдану – заступник керівника медслужби Андрій Гук.

Метою цього документу задекларована співпраця в проведенні заходів, спрямованих на надання медичної допомоги учасникам масових акцій громадського протесту в Києві та збереження здоров’я найбільш активних учасників визвольних змагань.

Відповідно до меморандуму волонтерські медичні пункти Медичної служби в місцях перебування учасників масових акцій громадського протесту, окрім шпиталю Майдану на вул. Трьохсвятительській та медичного пункту біля сцени на Майдані Незалежності, мають завершити роботу. Натомість тут буде забезпечено цілодобове чергування бригад екстреної медичної допомоги.

Також залишки медикаментів та витратних матеріалів, які нині належать службі, мають бути передані на відповідальне зберігання до комунального підприємства «Фармація» до вирішення питання щодо їх подальшого використання.

Також МОЗ України та Медична служба майдану домовилися про співпрацю між психолого-психіатричним підрозділом служби та відповідними фаховими підрозділами МОЗ України для вивчення можливості створення відповідного науково-практичного реабілітаційного центру для учасників протистоянь на базі існуючих санаторіїв.

За словами Мусія, підписання такого документу є знаковим не лише для всіх його сторін, а й для нього особисто, оскільки тривалий час саме він був одним із координаторів Медичної служби Майдану.

«Викладені в меморандумі положення не означають, що від завтра усі медичні пункти медслужби будуть зачинені, а волонтери підуть геть. Всі пункти надання медичної допомоги залишатимуться на свої місцях доти, доки потрібна буде допомога людям, які перебувають на Майдані. Але ми не маємо права тримати таку кількість медичних працівників в одному місці, коли масово не потрібна медична допомога. Кваліфіковану та професійну медичну допомогу люди зможуть отримати в столичних закладах охорони здоров’я абсолютно безкоштовно», - зазначив міністр.