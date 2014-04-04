Хочете подовжити собі життя - будьте оптимістами

Вони встановили, що оптимісти не тільки ведуть цікавіший і наповнений різними позитивними подіями спосіб життя, але і менше хворіють. Як виявилось, від настрою людини і його ставлення до навколишнього світу безпосередньо залежить здатність його імунної системи протистояти захворюванням.

У свою чергу наявність активної віри додасть до людського життя 7 років, підрахували у свою чергу фахівці з американського університету штати Айови. Вони встановили, що навіть, якщо один раз на тиждень відвідувати службу в храмі або інші релігійні обряди, то це позитивно позначається на тривалості життя.

Відвідини храму можна замінити індивідуальною медитацією, проте в цьому випадку до життя можна додати лише додаткові три роки, відзначають учені.

Проведені недавно на Заході дослідження також довели, що активна розумова діяльність, яка включає читання газет, відвідини музеїв, прослуховування радіо, розгадування кросвордів, робота в інтернеті, також збільшує тривалість життя на 7 років. При цьому на половину скорочується небезпека розвитку в похилому віці захворювання Альцгеймера.

Активне сексуальне життя додасть 4 року, а красивий вигляд з вікна будинку - 2 року. Якщо у вас є домашня тварина, то це також допоможе подовжити термін життя теж на 2 роки. А надбавку в один рік до життя дасть регулярний післяобідній сон, якщо він не перевищує 30 хвилин.