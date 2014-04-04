Імпорт ліків припинено через суперечності в ухваленому законі про НДС

Міністерство доходів і зборів України готує роз'яснення про стягування податку на додану вартість (ПДВ) на імпорт лікарських засобів, оскільки зараз імпорт припинено через суперечності в ухваленому минулого тижня законі.

"З приводу цього ПДВ у нас зараз готується роз'яснення, як тільки воно буде підписано - ми його коментуватимемо", - повідомили УНІАН у прес-службі Міндоходів. При цьому в міністерстві відзначили, що роз'яснення можна чекати найближчими днями.

Разом з тим, за повідомленнями деяких ЗМІ, на українських митницях вже кілька днів простоюють вантажівки з ліками.

Представник митниці підтвердив, що постачальники ліків затримуються на кордоні в очікуванні роз'яснень від міністерства.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», що набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставок ліків.

Разом з тим, експерти і деякі народні депутати заявили, що норма в законі прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків стягується не 7% ПДВ, а за загальною ставкою - 20%.