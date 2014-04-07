Запровадження ПДВ на ліки примусить імпортерів декларувати реальну вартість ліків – Яценюк

Введення 7-процентної ставки податку на додану вартість (ПДВ) на операції з поставок ліків, затверджене Верховною Радою наприкінці березня, примусить постачальників декларувати реальну, а не завищену вартість препаратів, що, у свою чергу, стабілізує роздрібні ціни на фармацевтичному ринку. Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з представниками ділових кіл у Києві.

«Один з найбільш прибуткових бізнесів – це торгівля медпрепаратами. Як було раніше? З інвойсу, з імпорту (до України – УНІАН) препарат, який коштує 1 долар, завозили в середньому за 4 долари. Завищували інвойс, щоб не платити податок на прибуток, і переганяли гроші за кордон, маючи 400-процентний прибуток, – сказав глава уряду. – Введенням цього податку ми примусили декларувати реальну вартість».

За словами прем'єра, після введення ПДВ на ринку відбудеться стабілізація цін. «Що станеться після цього податку – навпаки, стабілізація ціни. Фармацевтична мафія – це відома річ у світі, і ми її повинні разом із Мінохоронздоров'я і Держлікслужбою починати викорінювати», – наголосив Яценюк.

При цьому він погодився, що зараз існують певні складнощі з трактуванням норм закону. «У нас є низка неузгодженостей, і ми завтра проведемо засідання уряду, щоб наступного тижня проголосувати і виправити ті помилки, які були допущені», – сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», що набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставок ліків. Разом з тим, експерти і деякі народні депутати заявили, що норма в законі прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків ПДВ стягується в розмірі не 7%, а за загальною ставкою – 20%.

У зв'язку з цим в асоціації «ФармУкраїна» відразу ж заявили, що введення ПДВ на ліки може призвести до істотного подорожчання медикаментів і навіть колапсу фармринку країни. Разом з тим, міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, що ПДВ на імпорт і первинний продаж лікарських засобів у розмірі 7% не призведе до зростання цін на препарати. Міністр пояснив, що ціни можна утримати за рахунок зниження рентабельності тих, хто на цьому заробляє.

Крім того, Міністерство доходів і зборів України вже готує роз'яснення про стягнення податку на додану вартість (ПДВ) на імпорт лікарських засобів.