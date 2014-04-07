Як вилікувати трахеїт

Лікування цього захворювання має починатися з встановлення причини, яка призвела до його виникнення. Для визначення точного діагнозу необхідно звернутися до лікаря, оскільки напрямки лікування при вірусному, бактеріальному та алергічному трахеїті різні, пише Lady.tochka.net.

При бактеріальному трахеїті застосовуються антибіотики, при вірусному - противірусні засоби, при алергічному - протиалергічні препарати.

Призначаються відхаркувальні засоби (корінь алтея, мати-й-мачуха, термопсис) і муколитики (засоби, що розріджують мокротиння). При болісному сухому кашлі можливе призначення протикашльових препаратів. Пацієнтам з хронічним трахеїтом обов'язково призначають лікування, яке посилює імунітет.

Лікування трахеїту в домашніх умовах цілком можливе, якщо він протікає без ускладнень. Кімнату хворого часто провітрюють, великим плюсом буде зволожувач повітря. При трахеїті потрібно пити багато теплої рідини. Підійдуть різні морси, компоти, чай з медом, молоко. Парові інгаляції теж можна робити вдома, використовуючи для них трав'яні відвари шавлії, ромашки або евкаліпта. Підійдуть і ефірні олії цих рослин, досить буде додати кілька крапель на каструлю гарячої води.

Досить ефективне лікування трахеїту народними засобами. Це різні розтирання, обгортання, парові інгаляції, прийом трав'яних настоїв. Розглянемо деякі з цих методів докладніше.

Гострий трахеїт: лікування гірчичними ножними ваннами. Корисно суху гірчицю насипати в шкарпетки, пити чай з калиною, малиною, полуницею.

Алергічний трахеїт народна медицина рекомендує лікувати настоєм з листя і плодів ожини. Для цього 2 ст. л. суміші залити половиною літра окропу і дати настоятися 1 годину. Пити проціджений розчин замість чаю.

Дуже дієвим відваром при лікуванні трахеїту є настій з такої суміші: 10 частин чебрецю повзучого, насіння кропу і м'яти, 15 частин подорожника і кореня солодки, 5 частин буркуну і 20 - мати-й-мачухи. 4 ст.л. подрібненої суміші залити крутим окропом (800 мл), настояти 1 годину і процідити. Пити підігрітим до 40 °С з медом по 200 мл. За ніч випивати 2-3 порції.

Інгаляції при трахеїті: змішати листя евкаліпта, шавлії, квітки ромашки, траву м'яти і бруньки сосни. Отриману масу залити склянкою окропу і поставити на 30 хвилин на водяну баню, після чого злити в інгалятор. Вдихати пару не більше 15 хвилин.

Трахеїт: лікування прополісом. Застосовують у такому випадку інгаляції. Для цього в алюмінієвий посуд поміщають 40 г воску і 60 г прополісу і ставлять на водяну баню. Дихати по 15 хвилин два рази на день.