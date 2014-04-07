Сьогодні - Всесвітній день здоров'я: чим загрожують трансмісивні хвороби

Сьогодні - 7 квітня - Всесвітній день здоров'я.

Як зазначає ВООЗ, у цьому році він присвячений профілактиці і боротьбі з трансмісивними хворобами.

Переносниками таких хвороб є організми, які передають патогени і паразити від інфікованої людини (або тварини) іншій людині, викликаючи серйозні захворювання у людей. Це зокрема, комарі, клопи, кліщі та прісноводні молюски, які можуть переносити хворобу від однієї людини до іншої або з одного місця в інше. Вони можуть створювати загрозу для нашого здоров'я вдома і під час поїздок.

Кампанія з нагоди Всесвітнього дня здоров'я 2014 року спрямована на розповсюдження інформації про деяких основнихів хвороби, які вони викликають, і привертає увагу до того, що ми всі можемо зробити для нашого захисту.