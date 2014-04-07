На цьому тижні до України прийдуть дощі з грозами

На цьому тижні в Україні збережеться відносно тепла погода, а в окремі дні в більшості регіонів країни пройдуть дощі з грозами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив журналістів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

«Щодо найближчих днів, то погодна ситуація в країні характеризуватиметься невеликою кількістю опадів. Вони пройдуть 9, 10 і 12 квітня в більшості регіонів України, за винятком південних і східних областей . При цьому 9-10 числа ми чекаємо не лише дощі, а й грози, які спостерігатимуться в північних, центральних і північно-східних областях України», - сказав Кульбіда.

За його словами, на цьому тижні температура повітря вночі в країні в середньому становитиме 4-9 градусів тепла, вдень - 15-20 градусів тепла, а на півдні - до плюс 22.

При цьому синоптик повідомив, що 10 і 12 квітня в Україні очікується невелике похолодання. У цей період денна температура повітря в Україні не перевищить 16 градусів тепла.