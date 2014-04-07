3 факти про депресію

Факт № 1

Депресія не може тривати лише кілька днів або тиждень, це більш тривалий стан. Вона може розвинутися у кожної людини, незалежно від віку, географічного і соціального положення. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), близько 350 мільйонів людей по всьому світу страждають депресією. В середньому за минулий рік у однієї людини з 20 було діагностовано депресивний епізод. Середній вік людей, у яких спостерігалася депресія становить 32 роки.

Причому в країнах з більш високим рівнем доходу це захворювання зустрічається дещо частіше. Найбільш значний показник депресії серед країн з високим рівнем доходу, за даними ВООЗ, у Франції (21 %), США (19,2 %) і Нідерландах (17,9 %). А серед країн з низьким і середнім рівнем доходу - у Бразилії (18,4 %) і на Україні (14,6 %). Рідше депресія зустрічається в Японії (6,6 %) і Китаї (6,5 %).

Факт № 2

Депресія може погано вплинути на розвиток і результат поширених хронічних або тривалих станів (артриту, астми, серцево-судинних захворювань, раку, діабету і ожиріння).

Депресія впливає не тільки на стан центральної нервової системи людини і на поведінку, вона впливає також і на весь організм в цілому. Як мінімум у жінок вона підвищує ризик розвитку діабету 2-го типу. В той же час і діабет підвищує ризик розвитку депресії на третину, а при прийомі інсуліну це значення збільшується в 1,5 рази. Американський дослідник Франк Ху стверджує, що у людей, які страждають депресією, в крові - підвищений рівень гормону кортизолу ("гормону стресу"), що призводить до підвищення рівня глюкози або зниження метаболізму цукру в крові, а також до зростаючої резистентності (стійкості) до інсуліну та накопиченню жиру на животі, що є фактором ризику розвитку діабету.

Встановлено, що депресією страждають приблизно 15-25 % онкологічних хворих. Депресія не сприяє прямому розвитку раку. Однак може доповнити вже існуючі чинники, що стають причиною такого захворювання. Зіткнувшись з цим діагнозом, людина може відчути страх, гнів, печаль і ряд інших сильних емоцій. І незважаючи на те, що вони згодом будуть згасати, у людини цей стан може перерости в депресію. Депресія у пацієнтів з раком впливає не тільки на самих пацієнтів, але і має серйозний негативний вплив на членів їх сімей. У дітей, чиї матері хворіють на рак молочної залози і мають депресію, спостерігаються поведінкові та емоційні розлади. Причому тяжкість діагнозу і тривалість лікування впливають на дітей менше.

Супутня депресія може вплинути і на результат лікування: поєднання серцево-судинних захворювань і такого стану сильно підвищує ризики летального результату. Щоправда, механізм цієї залежності не ясний.

Факт № 3

Дефіцит харчування може серйозно ускладнити вироблення спеціальних амінокислот, які є життєво важливими для психічного здоров'я людини. Нейромедіатори - це речовини, які передають нервові імпульси між клітинами мозку, вони складаються з амінокислот. А дефіцит серотоніну (одного з основних нейромедіаторів) призводить до формування депресивних станів. Ця речовина утворюється з амінокислоти під назвою триптофан. Коли споживання горіхів і цільнозернових продуктів знижується, зменшується і рівень триптофану до головному мозку.

Також є дані, що недостатнє споживання фолієвої кислоти, вітаміну В12, омега-3 поліненасичених жирних кислот (містяться в рибі і в продуктах рослинного походження), пов'язано з клінічними проявами депресії. У дослідженні норвезьких медиків, в якому взяли участь близько 22 тисяч осіб, з'ясувалося, що симптоми депресії у групи людей, що приймали риб'ячий жир, знизилися.

Жінки, які п'ють чотири або більше чашок кави з кофеїном в день мають нижчий ризик розвитку депресії, ніж ті, хто не п'є. Вживання 2-3 чашок кави пов'язано зі зниженням ймовірності розвитку депресії дещо менше. Дослідники стверджують, що кофеїн впливає на вивільнення кількох нейротрансмітерів, включаючи допамін і серотонін, які регулюють настрій і вираженість депресії.

news.open.by