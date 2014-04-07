Прості вправи зміцнять пам'ять

Ти краще запам'ятаєш інформацію, якщо не просто проговориш її про себе, а ще й кілька разів пропишеш від руки (тільки не на комп'ютері, а ручкою) або вибудуєш певні асоціації.

Відразу після пробудження, не встаючи з ліжка, скажи вголос букви алфавіту, вигадуючи на кожну з них слово. Якщо виникла пауза хоч на 10-15 секунд - букву пропусти і починай з наступної букви. Для ускладнення завдання, спробуй те ж саме, але в зворотному порядку.

Перед походом у магазин напиши список покупок на листочку. Кілька разів повтори перелік продуктів, але листочок з собою не бери. Повернувшись додому, звір покупки зі списком.

Візьми звичайні гральні карти або картки з малюнками. Виклади їх малюнком вниз у два ряди по 4 карти. Переверни їх лицьовою стороною вгору, подивися на них протягом 10 секунд, переверни. Перш ніж відкривати карту, назви, що там зображено. Ускладнюй завдання, використовуючи більшу кількість карток.

Частіше грай у настільні ігри - шашки, шахи, нарди і інші. Розгадуй кросворди - тільки не підглядай у відповіді!

Купи шкільні контурні карти і нанеси на них максимальну кількість географічних назв - столиці, міста, річки, гори і озера. Заодно покращиш свої знання географії!

Попроси чоловіка (дружину, друга) зачитувати по 5-10 пар асоціативно пов'язаних слів, наприклад «павутина - муха», «осінь - дощ». Постарайся їх запам'ятати, потім попроси знову зачитати, але тільки перші слова з пар.

А ще намагайся частіше змінювати послідовність звичних дій, наприклад змінювати маршрут від дому до роботи, чистити зуби не правою, а лівою рукою.

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