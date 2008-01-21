Як зняти стрес і втому?

Шия Причина головного болю часто криється в напрузі м`язів шиї і плечового поясу. Тому, перш ніж хапатися за анальгін або седалгин, наклади на себе свої цілющі руки. Поклади руки на плечі, як показано на малюнку, і, на видиху, закинь голову назад. Поволі опускай долоні до рівня ключиць, розминаючи м`язи.

Розташуй пальці обох рук у основи черепа. Виконуй повільні кругові рухи уздовж шиї до плечей.

Схрести пальці рук на потилиці. Нахиляй голову пальцями якнайнижче, водночас чинити опір шиєю.

Спина

«Спина - це область, на яку рідко звертають увагу», - стверджує Джоан Уайатт, автор програми самомасажу, розробленої для Асоціації британських олімпійських команд. Відразу видно, що леді Джоан не доводилося самій страждати болями в спині. Що не перешкодило їй, втім, створити відмінний комплекс вправ для цієї непомітної зони.

Нижні відділи Ляж на спину, зігни ноги в колінах. Підклади тенісний м`яч під хребет в районі поясниці і навалися на нього всією вагою. Полеж так декілька секунд, потім перестав м`яч на п`ять сантиметрів вище і повтори процедуру. Просувайся таким чином аж до рівня грудної клітки, проводячи легкі кругові рухи в тих місцях, де м`язи напружені.

Середні відділи

Знову лежимо на м`ячику, тільки тепер виконуємо балансуючі рухи справа-наліво.

Верхньо-латеральні відділи

Дотягнися правою рукою до міжлопаткового простору, як показано на малюнку. Лівою рукою обхвати себе спереду, щоб пальці стосувалися нижнього краю правої лопатки. Натисни пальцями на м`язи, які опиняться під рукою, і починай рух вниз, попутно продовжуючи розминати м`язи. Потім повтори ту ж саму вправу, змінивши руки. Стеж за тим, щоб справа не закінчилася вивихами і розтягненнями.

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