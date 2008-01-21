Витрати на охорону здоров’я в США — два трильйони доларів

У 2006 році витрати на охорону здоров’я в США вперше перевищили два трильйони доларів на рік, що в перерахунку на душу населення становить сім тисяч доларів, пише The Washington Post. Зважаючи на те, що планку в один трильйон доларів подолали в 1995 році, експерти зафіксували дворазове зростання цієї статті американських витрат за минуле десятиліття.

Між тим у 2006 році темпи зростання витрат на охорону здоров’я становили 6,7%, це дещо нижче за показники 2005 року. Проте частка цих витрат у загальній вартості всіх товарів і послуг у США порівняно з тим самим періодом зросла й досягла 16%. Зате відповідні витрати комерційних структур зростали з 1997 року менше — на 5,7% за рік, і досягли загального показника в 496,8 млрд. дол.

А от витрати за програмою Medicare (державна програма безкоштовної допомоги людям похилого віку) зростали найшвидше за період із 1981 року (18,6%), особливо у галузі пільгового фінансування придбання лікарських препаратів. У цілому за рік американці накупили ліків на 216,7 млрд. дол., і темпи зростання в цьому напрямі (8,5%) перевищили аналогічний показник попереднього року (5,8%). Частка бюджетного фінансування досягла 34% при тому, що ще в 2005 році становила не більш як 28%.

Витрати ж на Medicaid (державна програма пільгової медичної допомоги малозабезпеченим) навіть скоротилися за рік на один відсоток. Понад те, близько шести мільйонів чоловік були позбавлені права на державне субсидіювання при купівлі ліків. Цікаво, що на частку генериків у 2006 році припало 63% усіх виписаних препаратів (проти 56% у 2005 році).

Дуже низькими темпами зростають витрати на медичні послуги, тоді як витрати на адміністративні потреби лікувальних установ збільшилися вдвічі. Зокрема витрати на професійну медичну допомогу зросли на 5,9% (найнижчий показник із 1999 року), і становили 447,6 млрд. дол. А витрати на послуги з догляду — лише на 3,5% (до 124,9 млрд.).

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