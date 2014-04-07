Уряд закликають упорядкувати стягнення ПДВ на імпорт ліків в Україну

Фармацевтичні асоціації та учасники фармринку закликають уряд України впорядкувати стягнення податку на додану вартість (ПДВ) на імпорт лікарських засобів і виробів медичного призначення, оскільки суперечності в трактуванні прийнятого минулого тижня закону не дозволяють здійснювати поставки в країну.

Про це на брифінгу в понеділок заявив власник стоматологічної компанії "Інспе", яка займається торгівлею медобладнанням, учасник громадянської ініціативи “Реанімаційний пакет реформ” Олег Мацех.

“У п'ятницю, під час розмитнення виробів медпризначення працівники львівської митниці повідомили нам, що розмитнюватимуть товар лише за 20% ставкою ПДВ, а не по 7%, як вказано в законі. Вони аргументували це роз'яснювальним листом від Міндоходів. Тому в п'ятницю ми були вимушені залишити наш товар на митних складах, де він знаходиться по сьогоднішній день”, - сказав Мацех.

За його словами, Міністерство доходів і зборів не мало права піднімати ПДВ на ліки до 20% зі встановлених законом 7%, оскільки визначати податкові ставки, змінювати або скасовувати їх може лише Верховна Рада.

Разом із тим, Мацех вважає, що ставка ПДВ у розмірі 7% також неприпустима, оскільки призведе до подорожчання ліків для споживачів і до дефіциту необхідного імпортного товару на українському фармринку.

“Ми наполягаємо на тому, що 7% - це теж згубна процентна ставка на сьогодні для лікарських засобів і виробів медпризначення. Йшлося всього лише про 7%, і це вже б принесло збиток ринку”, - зазначив Мацех.

За його словами, на сьогоднішній день готується законопроект про повернення нульової ставки ПДВ на імпорт ліків. “Ми будемо цього добиватися всіма можливими способами”, - підкреслив він.

У свою чергу заступник директора компанії SMD, яка спеціалізується на маркетингових дослідженнях фармринків, Євген Живодерников вважає, що роз'яснення Міндоходів, 7% ставка ПДВ на імпорт ліків, а також девальвація гривні може призвести до подорожчання імпортних ліків на 70-80% уже протягом найближчих двох місяців.

Живодерников додав, що ціни на ліки українського виробництва через девальвацію нацвалюти також можуть зрости до 30%, але не раніше, ніж ціни на імпортний товар.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», що набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставках ліків.

Разом із тим, експерти та деякі народні депутати заявили, що норма в законі прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків стягується не 7% ПДВ, а за загальною ставкою - 20%.

4 квітня Міністерство доходів і зборів України розіслало лист-пояснення по всіх митницях України, згідно з яким усі лікарські засоби й вироби медичного призначення повинні розмитнюватися відповідно до 20% ставки ПДВ, а не 7%.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що введення такого ПДВ на операції з поставок ліків примусить постачальників декларувати реальну, а не завищену вартість препаратів, що, в свою чергу, стабілізує роздрібні ціни на фармацевтичному ринку.