Хропіння - небезпечне для життя

Кожна п`ята людина після 30 років постійно хропе уві сні, до 65 років хропіння спостерігається більш ніж у половини населення.

Від 2 до 5% всього дорослого населення страждає синдромом обструктивного апное сну (хворобою зупинки дихання уві сні).

Неспокійний поверхневий сон, пітливість, часте нічне сечовипускання, розбитість вранці, денна сонливість, дратвливість - ось далеко не повний список симптомів синдрому обструктивного апное сну.

Хвороба збільшує ризик розвитку артеріальної гіпертонії, порушень ритму серця, інфаркту міокарду, інсульту.

До 30% раптових смертей уві сні може бути пов`язані з синдромом обструктивного апное сну.

Частота автокатастроф зростає в 8-10 разів у хворих з важкими формами хвороби із-за засипання за кермом.

Щоб позбавитися хропіння, необхідно укріпити м`язи м`якого неба. Приготуйтеся вимовити звук "И", сильно напружуючи м`язи глотки, м`якого неба і, частково, шиї. В результаті у Вас повинно вийти щось середнє між звуком "И" і блювотним рухом. Цю вправу необхідно робити по 25-30 разів двічі на день - вранці і увечері. Результат - вже через півмісяця.