У Криму продовжуються роботи щодо ліквідації наслідків пташиного грипу

Силами МНС і задіяними службами в осередку надзвичайної ситуації 20 січня продовжувались роботи щодо ліквідації наслідків захворювання птиці на високопатогенний грип (виявлений 17 січня на птахівничому господарстві с. Рівне Красногвардійського району).

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 20 січня було проведено дезінфекцію приміщень; транспортних засобів, які залучались до робіт; санітарно-епідеміологічні заходи; подвірні обходи в населених пунктах у зоні ураження та санітарно-просвітницьку роботу серед населення.

Ведеться постійний моніторинг виконаних робіт у Красногвардійському районі і Криму. Всього до робіт залучалось 34 людини та 7 одиниць техніки.

Сьогодні, 21 січня, заплановано проведення санітарно-епідеміологічних заходів у населених пунктах, які підпадають під зону ураження та санітарно-просвітницької роботи серед населення; моніторинг ситуації у Красногвардійському районі і АРК.

Як повідомлялось, 19 січня було повністю завершено роботи з вилучення та утилізації (методом спалювання) 24 тис. 922 голів птахів та пташиного яйця у кількості 14 тис. 760 штук.