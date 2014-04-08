Кабмін звільнив Пономаренка з посади головного санітарного лікаря України
13:02, 08 квітня 2014Країна
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Кабінет міністрів України скасував розпорядження про призначення Анатолія Пономаренка головним державним санітарним лікарем України.
Відповідний текст розпорядження від 5 квітня 2014 №329-р оприлюднено на Урядовому порталі.
"Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 9 червня 2011 р. № 498 “Про призначення Пономаренка А. М. головним державним санітарним лікарем України”, - сказано в розпорядженні.
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