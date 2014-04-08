ВР має намір сьогодні вирішити питання стягнення ПДВ на імпорт ліків
На засіданні парламенту у вівторок, 8 квітня, буде винесено законопроект, який передбачає вирішення питання про стягнення податку на додану вартість на імпорт лікарських засобів і виробів медичного призначення у розмірі 7%, а не 20%
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра доходів і зборів, який займається питаннями митниці, Віталій Науменко на засіданні громадської ради при Міндоходів.
«Виникла певна колізія в законі, випало слово «ввезення», тому використовуються загальні норми. Сьогодні має розглядатися цей законопроект. Він має бути прийнятий щодо 7%», - сказав Науменко.
Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», що набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставок ліків.
Разом з тим, експерти і деякі народні депутати заявили, що норма в законі прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків ПДВ стягується в розмірі не 7%, а за загальною ставкою - 20%.
4 квітня Міністерство доходів і зборів України розіслало пояснювальний лист на всі митниці України, згідно з яким всі лікарські засоби і вироби медичного призначення мають розмитнюватися відповідно до 20-процентної ставки ПДВ, а не 7%.
Учасники ринку заявили, що імпортери ліків стоять на митниці, не бажаючи розмитнювати товар за ставкою 20%.