ВР має намір сьогодні вирішити питання стягнення ПДВ на імпорт ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра доходів і зборів, який займається питаннями митниці, Віталій Науменко на засіданні громадської ради при Міндоходів.

«Виникла певна колізія в законі, випало слово «ввезення», тому використовуються загальні норми. Сьогодні має розглядатися цей законопроект. Він має бути прийнятий щодо 7%», - сказав Науменко.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», що набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставок ліків.

Разом з тим, експерти і деякі народні депутати заявили, що норма в законі прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків ПДВ стягується в розмірі не 7%, а за загальною ставкою - 20%.

4 квітня Міністерство доходів і зборів України розіслало пояснювальний лист на всі митниці України, згідно з яким всі лікарські засоби і вироби медичного призначення мають розмитнюватися відповідно до 20-процентної ставки ПДВ, а не 7%.

Учасники ринку заявили, що імпортери ліків стоять на митниці, не бажаючи розмитнювати товар за ставкою 20%.