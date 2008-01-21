Лікарські рослини зникають з лиця Землі

Сотні видів лікарських рослин знаходяться під загрозою зникнення, і це може перешкодити створенню фармацевтичних препаратів від багатьох хвороб. З таким попередженням виступила Міжнародна рада ботанічних садів з охорони рослин, передає .

Близько половини ліків, що відпускаються по рецепту лікаря, містить інгредієнти, виділені з дикорослих рослин. Проте із-за хижацького збору і знищення лісів багато з цих цінних представників дикої флори опинився на межі зникнення.

Організація представляє ботанічні сади в 120 країнах. Список 400 рослин, що опинилися під загрозою вимирання, складали більше 600 експертів як з самої ради, так і з провідних університетів.

Вони зійшлися на тому, що найбільшій загрозі піддаються чотири рослини. В першу чергу, це тис, чия кора використовується для виробництва одного з найпоширеніших ліків від раку - паклитаксела, а також кактус Hoodia, що вважається вельми перспективним в створенні препаратів для схуднення. До половини видів магнолії в світі також під загрозою. Магнолія використовується в китайській медицині для лікування раку, старечого недоумства і хвороб серця.

Вже виявлені цінні компоненти рослин в більшості випадків відтворюються в лабораторіях, але швидке вимирання диких рослин може поставити під загрозу майбутні відкриття. Крім того, в країнах, що розвиваються, 5 мільярдів чоловік як і раніше покладаються в основному на традиційну медицину з її опорою на цілющі рослини, пояснюють ботаніки.