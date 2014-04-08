З початку епідемічного сезону в Україні внаслідок грипу померли 16 осіб

Як повідомили УНІАН, у Центрі грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, з 31 березня по 06 квітня 2014 року показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги і знаходяться в межах від -3,7% в Черкаській до -81,0 % в Івано-Франківській областях.

За звітний тиждень на грип та ГРВІ захворіло 159 384 особи, із них 100 733 (62,0 %) становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 36,6 на 10 тис. населення. Необхідно зазначити, що починаючи з цього тижня при аналізі захворюваності на респіраторні вірусні інфекції в Україні дані по АР Крим не враховуються.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 57,3, найменший – у Харківській областях – 17,0 на 10 тис. населення.

За звітний тиждень кількість госпіталізованих осіб зменшилась на 21,0%, при цьому спеціалізовану медичну допомогу отримали 1817 дорослих та 4842 дітей до 17 років. У порівнянні з минулим тижнем темп приросту захворюваності на грип та ГРВІ серед дорослих та дітей до 17 років зменшився відповідно на 16,9 % та 14,4 %.

З початку епідемічного сезону 2013 – 2014 рр. на території України серед хворих на грип зареєстровано 16 лабораторно підтверджених летальних випадків, із них один – за звітний тиждень. Половина з них зареєстрована серед вікової групи 30 – 50 років. Необхідно зазначити, що всі померлі особи не отримали щеплення проти грипу в цьому епідсезоні.

З початку епідемічного сезону вакциновано проти грипу 246 915 осіб. Обсяг щепленнями проти грипу осіб груп ризику становить 18,3 % від загальної кількості запланованих. Необхідно зазначити, що кращі показники щеплень відзначаються серед осіб, що перебувають у спеціалізованих колективах (інтернатах, будинках для осіб похилого віку, будинках дитини тощо) та персоналу медичних закладів. Питома вага дитячого населення, серед щеплених осіб проти грипу, становить 16,0 %.