У МОЗ відбудеться брифінг Князевича щодо пташиного грипу в Криму
12:26, 21 січня 2008Країна
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Сьогодні о 16.00 відбудеться брифінг міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА "Ситуація і заходи з профілактики пташиного грипу у Криму".
Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, у брифінгу візьмуть участь перший заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Микола ПРОДАНЧУК та заступник головного державного санітарного лікаря Людмила МУХАРСЬКА.
Брифінг відбудеться у Міністерстві охорони здоров’я за адресою: вул. М.Грушевського, 7 (третій поверх, зал засідань колегії).
Акредитація представників ЗМІ проводиться до 15.00 за телефоном: 253-02-25 чи електронною поштою press@moz.gov.ua
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