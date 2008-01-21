У МОЗ відбудеться брифінг Князевича щодо пташиного грипу в Криму

Сьогодні о 16.00 відбудеться брифінг міністра охорони здоров’я Василя КНЯЗЕВИЧА "Ситуація і заходи з профілактики пташиного грипу у Криму".

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, у брифінгу візьмуть участь перший заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Микола ПРОДАНЧУК та заступник головного державного санітарного лікаря Людмила МУХАРСЬКА.

Брифінг відбудеться у Міністерстві охорони здоров’я за адресою: вул. М.Грушевського, 7 (третій поверх, зал засідань колегії).

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