Масаж обличчя прискорює процес регенерації клітин

Такі процедури допомагають запобігти передчасному в'яненню шкіри і розгладжують мімічні зморшки.

Тому не варто відмовлятися від проведення такого масажу, тим більше, що проводити його ви можете самостійно.

Більшого ефекту можна досягти в тому випадку, якщо будете проводити масаж середнім і безіменним пальцями, тільки натискання не повинні бути сильними, не слід також сильно розтягувати шкіру, особливо це стосується області навколо очей.

А ось, масажуючи ділянку підборіддя і контур обличчя можна збільшити натискання, але не сильно, робіть це за допомогою вказівного і середнього пальців.

Масаж повинен проводитися в послідовному порядку, починаючи з лоба, між брів, біля носа, навколо очей, щоки, овал обличчя, навколо губ, потім слід перейти на шию і підборіддя.

Кожній частині тіла слід приділити не менше півхвилини, це значить, що кожну зону ви помасажуєте, приблизно, від п'яти до дев'яти разів.

Для того, щоб полегшити ковзання пальців, перед початком процедури можна нанести на шкіру обличчя жирний крем, призначений для сухої і нормальної шкіри, а можна скористатися гелевою маскою для жирної шкіри.

Тим самим ви забезпечите собі краще проникнення в глибокі шари епідермісу.

Але, масажувати обличчя можна не тільки після нанесення засобів на шкіру обличчя, але і під час проведення кремової зволожуючої або живильної маски.

Пам'ятайте і про те, що якщо ваша шкіра нормальна або схильна до жирності, то масаж поліпшить її стан.

А от у випадку, якщо судини на обличчі розташовані близько до шкіри або ж вона належить до чутливого типу, то вам краще відмовитися від таких процедур, як масаж.