В Україні скорочують 12 тисяч соцпрацівників: кризові родини лишаться без допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення було оприлюднено у ході прес-конференції за участі Представництва міжнародної організації «Право на здоров’я» (HealthRight International) в Україні, Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», Міжнародної благодійної організації «Партнерство «Кожній дитині», фонду «СОС Дитячі містечка Україна», Всеукраїнської громадської організації «Ліга соціальних працівників України».

Як зазначали учасники, рішення щодо скорочення фінансування 12 000 фахівців із соціальної роботи, призведе до руйнування проєвропейської системи соціальної допомоги сім`ї, а сотні тисяч українських сімей залишаться без допомоги, яку вони особливо потребують в цей час.

Представники громадськості наголошували, що фахівці із соціальної роботи сконцентровані, насамперед, на допомозі дітям, які виховуються у кризових сім’ях, але також вони допомагають пенсіонерам, людям з інвалідністю, жінкам, які стикаються з насильством у сім’ї, молоді, яка виходить з інтернатів, надають консультації з інших питань, наприклад, щодо отримання соціальних виплат, оформлення документів. Кожен фахівець соціальної роботи покриває своєю відповідальністю 2000 населення в сільській місцевості та 6000 в містах.

Інститут фахівця із соціальної роботи у громаді було запроваджено всередині 2012 р. за ініціативи громадських та благодійних організацій. Це стало знаковою подією у розвитку послуг на базі громади, адже вперше за роки незалежності ці послуги стали доступними у сільських громадах. Це також повністю відповідало стандартам ЄС та кращому світовому досвіду, де сповідується принцип децентралізації – вирішення питань в територіальних громадах та деінституалізації, коли робота ведеться в родинах, а не в спеціальних закладах. З 80 тисяч дітей, які виховуються в інтернатах, сиротами є менше 20%. Переважна більшість, 80% – це «домашні діти», які потрапили в інтернати через кризові явища у сім’ї – бідність, безробіття, алкоголізм. Завдання фахівців з соціальної роботи – виявляти та попереджати ці явища завчасно.

За словами голови Представництва організації «Право на здоров’я» Галини Скіпальської, це рішення віддаляє Україну від Європи і суперечить принципам соціальної політики Євросоюзу щодо вразливих сімей.

«21 березня Україна підписала Договір про Асоціацію з ЄС. Євросоюз має чіткі стандарти та принципи щодо соціальної підтримки та допомоги уразливим верствам населення. Прийняте рішення Уряду повністю суперечить цим вимогам ЄС. Судячи з усього, в такий бурхливий та важкий період урядовці просто не встигли прорахувати його наслідки. Але ми сподіваємося, що після того, як громадськість та експерти продемонстрували своє консолідоване прохання – це рішення буде відмінене», - зазначила Скіпальська.

Менеджер програми «Збережемо дитині родину» фонду Р.Ахметова «Розвиток України» Ірина Синельник наголосила, що на сьогодні соціальні працівники – це єдиний в Україні ланцюг, який сполучає кризові родини з державними структурами.

«Дуже важливо зберегти для України соціальних працівників. Соцпрацівники мають уявлення про реальний стан речей у кризових сім’ях. Працюючи «у полях», вони знають потреби, складнощі у яких може потрапити родина. На прикладі реалізації програми фонду Р.Ахметова «Збережемо дитині сім’ю», зокрема у Донецьку, ми можемо говорити про десятки сімей, які зберегли дітей. Саме завдяки роботі соціальних працівників. Якщо звільнять соцпрацівників у нас не буде сполучної ланки, особливо віддалених куточках районах», - сказала Синельник.

На її думку, економія державного бюджету у даній ситуації є невиправданою.

«Соціальні працівники «коштують» державі 308 млн грн, водночас утримання інтернатів – 5, 7 млрд грн. на рік. Держава економить не там, де треба», - вважає Синельник.