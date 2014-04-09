У профільному комітеті ВР виступають за відтермінування запровадження ПДВ на ліки

Народний депутат від групи “Суверенна європейська Україна”, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення запровадження обов'язкового медичного страхування Комітету ВР з питань охорони здоров'я Володимир Дудка заявляє, що у лікарнях та аптеках деяких регіонів України спостерігається дефіцит ліків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час брифінгу.

Дудка нагадав, що днями було введено в дію новий закон, що передбачає збір в розмірі 7% податку на додану вартість при постачанні лікарських засобів.

“Він був введений не підготовлено і тому це було великою помилкою”, - наголосив депутат.

На сьогодні, зазначив він, внаслідок недоліків згаданого закону, де йдеться про ПДВ у розмірі 7%, “митниця вимагає при здійсненні імпорту сплати податку в 20%”.

“Це 8 днів тому зупинило увесь імпорт ліків іноземного виробництва, виробів медичного призначення іноземного виробництва, а також деякої сировини для українського виробництва. Тому в деяких регіонах ми вже, за статистикою, маємо дефіцит ліків в аптеках на рівні 50% асортименту, те саме в лікарнях”, - наголосив Дудка.

Депутат підкреслив, що не можна допустити зникнення у лікарнях тих ліків, які є життєво необхідні для хворих.

Таким чином, наголосив Дудка, аби уникнути негативного розвитку подій, необхідно сьогодні-завтра ухвалити законопроект №4637 щодо відтермінування запровадження податку на додану вартість до 1 січня 2015 року.

Прийняття цього законопроекту дозволить зняти цю проблему, нормально підготувати запровадження податку на додану вартість і запровадити його з 1 січня 2015 року.

“Тоді це дасть можливість уникнути і дефіциту, і підвищення цін”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», що набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставок ліків.

Разом з тим, експерти і деякі народні депутати заявили, що норма в законі прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків ПДВ стягується в розмірі не 7%, а за загальною ставкою - 20%.

4 квітня Міністерство доходів і зборів України розіслало пояснювальний лист на всі митниці України, згідно з яким всі лікарські засоби і вироби медичного призначення мають розмитнюватися відповідно до 20-процентної ставки ПДВ, а не 7%.

Учасники ринку заявили, що імпортери ліків стоять на митниці, не бажаючи розмитнювати товар за ставкою 20%.