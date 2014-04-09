Депутати мають намір врегулювати проблему оподаткування ліків

Народні депутати України мають намір врегулювати проблему оподаткування лікарських засобів і виробів медичного призначення, яка виникла після введення парламентом ПДВ у розмірі 7% на операції з їх поставок, що, за словами фармацевтичних компаній, фактично призвело до зупинки імпорту.

Відповідний законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо оподаткування операцій з поставки лікарських засобів і виробів медичного призначення)» 9 квітня був направлений на розгляд профільного комітету в парламенті. Автором законопроекту є народний депутат Олег Гелевей (фракція "Свобода").

«Внесення запропонованих змін сприятиме врегулюванню відносин, пов'язаних із ввезенням ліків і засобів медичного призначення на митну територію України, а також запобігатиме підвищенню цін на них», - йдеться в пояснювальній записці.

На думку Гелевея, проблема з оподаткуванням виникла оскільки " поставки на територію України" і "ввезення на митну територію України" - різні юридичні терміни, а операції з ввезення ліків і засобів медичного призначення на митну територію України не прописані в законі. Тому скасування пільгової нульової ставки податку на додану вартість призвело до того, що при ввезенні лікарських засобів і виробів медичного призначення товари обкладаються за ставкою ПДВ 20%, а не 7%, як було заявлено урядом.

Законопроект передбачає встановлення єдиного розміру ПДВ на операції з поставки на митній території України і операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичного обладнання й медичних приладів на рівні 7%.

Як повідомляв УНІАН, згідно із Законом «Про запобігання фінансовій катастрофі», що набув чинності 1 квітня, в Україні вводиться ПДВ у розмірі 7% на операції з поставки ліків.

Разом із тим, експерти і деякі народні депутати заявили, що норма в законі прописана недостатньо чітко, через що при ввезенні ліків стягується не 7% ПДВ, а за загальною ставкою - 20%.

4 квітня Міністерство доходів і зборів України розіслало лист-пояснення по всіх митницях України, згідно з яким усі лікарські засоби й вироби медичного призначення повинні розмитнюватися відповідно до 20% ставки ПДВ, а не 7%.

7 квітня фармацевтичні асоціації й учасники фармринку закликали уряд України впорядкувати стягнення податку на додану вартість (ПДВ) на імпорт лікарських засобів і виробів медичного призначення, оскільки суперечності в трактуванні закону не дозволяють здійснювати поставки до країни.