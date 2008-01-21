Вживання кави вдвічі збільшує ризик викидня

Американські учені встановили, що вживання двох і більше чашок кави за день під час вагітності вдвічі збільшує ризик викидня, повідомляє American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Згідно даним учених, оприлюдненим в американському журналі акушерства і гінекології, ризик викидня збільшується вдвічі, якщо жінка щодня споживає 200 міліграм кофеїну.

На їх думку, жінки повинні повністю відмовлятися від кофеїну в перші три місяці після зачаття, і, по можливості, впродовж усієї вагітності.

Учені стверджують, що доза 200 міліграм кофеїну дорівнює трьом чашкам вареної кави, чотирьом чашкам розчинної кави, шести чашкам чаю, або восьми банкам напоїв, що містять кофеїн.

Представник британського Королівського коледжу акушерів і гінекологів Пет О`Брайен вважає, що в перші 12 тижнів вагітності найрозумніше зовсім відмовитися від вживання продуктів, що містять кофеїн, оскільки плід у цей період дуже вразливий і саме в цей період стається більшість випадків викиднів.

Учені провели дослідження, в якому брали участь 1063 жінки. Всі учасниці протягом вагітності продовжували пити звичний для них об`єм кави. Спостереження за учасницями велося аж до 20 тижня вагітності, і за цей період у 172 жінок був викидень.

Проаналізувавши наявні дані, керівник дослідження Де-Кун Лі спільно з колегами з`ясував, що у вагітних, які регулярно вживали 200 і більше міліграмів кофеїну викидень був вдвічі частіше, ніж у жінок, що уникали його.

На думку Лі, несприятливий ефект кофеїну пояснюється його впливом на метаболізм плоду, а також ця речовина може знижувати кровотік у плаценті, що шкодить майбутній дитині.

"Головна ідея цього дослідження - в тому, що жінкам варто задуматися про повну відмову від кофеїну під час вагітності", - сказав Лі.

Нагадаємо, що раніше американські учені встановили, що люди, які у великих кількостях п`ють каву і чай, рідше захворюють на рак нирки.

Корреспондент.net