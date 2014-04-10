Фахівці з Канади пропонують допомогу у реформуванні української медицини.

Як повідомили УНІАН у МОЗ, про це йшлося у ході зустрічі міністра МОЗ Олега Мусія та представників української громади в Канаді.

Директор з гуманітарних ініціатив Світового конгресу українців Уляна Супрун запевнила у готовності надати необхідну допомогу в управлінській сфері та використанні досвіду Канади в реформуванні медицини.

«Безумовно, ми готові надати всебічну допомогу своїм історичним землякам, і вона ґрунтуватиметься в практичній площині. Наприклад, безкоштовно провести протезування постраждалим з різних боків конфлікту на базі Інституту травматології та ортопедії. Також можемо узяти на піврічне стажування до Канади двох хірургів-інтернів, які володіють англійською мовою. Але для цього нам потрібна технічна підтримка МОЗ України у визначені персоналій для цих заходів», - сказала Супрун.

Представники української громади також підкреслили, що готові допомагати у ряді проектів для українських лікарів, зокрема, про тренінги для бригад екстреної медичної допомоги, обмін досвідом в проведенні унікальних та надскладних оперативних втручань, в фізичній реабілітації пацієнтів та роботі сімейних лікарів, особливо в профілактиці захворювань.

Мусій зазначив, що в Україні створюватиметься абсолютно нова система охорони здоров’я, яка спрямована саме на допомогу громаді і на побудову цивілізованих стосунків як між лікарями, так і між пацієнтами.

«Я переконаний, що саме канадські українці були одними із перших, хто долучився до допомоги постраждалим і волонтерам-медикам під час сутичок на Майдані і нині сприяють реабілітації цих хворих. Також сподіваюся на Вашу підтримку й у підготовці фахівців різного профілю, впровадженні тренінгових програм з психологічної та фізичної реабілітації пацієнтів, використання телемедицини тощо», - сказав Мусій.