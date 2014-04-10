ВР ухвалила закон щодо зниження ПДВ на ліки

Верховна Рада України з третьої спроби ухвалила урядовий закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо усунення окремих неузгодженостей норм законодавства (№4645).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 229 народних депутатів із 294, зареєстрованих у сесійній залі.

Перед цим ВР двічі голосувала за його ухвалення, однак, голосів не вистачало

Як повідомляв УНІАН, на переконання уряду, прийняття зазначеного закону зумовлено необхідністю удосконалення окремих положень діючого законодавства, усунення подвійного трактування окремих його норм.

Зокрема, законом пропонується: збільшити ставку акцизного податку на транспортні засоби за кодом 8703 33 19 00 згідно із УКТЗЕД з 1,09 євро на 2,18 євро за 1 куб. см об'єму циліндрів двигуна, яка з технічних причин не була включена до Закону України «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні»;

узгодити окремі норми Податкового кодексу України з нормами Митного кодексу України;

здійснити редакційну правку з метою усунення подвійного трактування норми стосовно оподаткування ПДВ операцій з постачання лікарських засобів та виробів медичного призначення за ставкою 7%. Зокрема, уточнити, що за ставкою 7% оподатковуються «операції з ввезення на митну територію України та постачання на митній території України» лікарських засобів і виробів медичного призначення;

запровадити обов’язкове оприлюднення списку платників ПДВ, які отримують відшкодування з Державного бюджету України;

призупинити у період до 1 липня 2014 року норми Податкового кодексу України про застосування ставки 5% для процентів для узгодження окремих норм щодо набрання чинності;

у зв'язку зі зміною Національним банком України порядку встановлення і використання офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів (які набрали чинності 4 квітня 2014 року), вносяться зміни до Податкового та Митного кодексів, якими встановлено норми щодо правил перерахунку іноземної валюти у валюту України при здійсненні митних формальностей та нарахуванні митних платежів.

Реалізація зазначеного акта надасть можливість отримання додаткових надходжень до зведеного бюджету.