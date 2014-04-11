Із запровадженням ПДВ завищення цін на ліки стане економічно невигідним

Уряд розробив комплекс заходів для стабілізації цін на ліки.

Як сьогодні повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, з метою стабілізації цін на ліки на вчорашній нараді під головуванням прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка було напрацьовано комплекс заходів, що грунтуються на європейських інструментах регулювання цін виробників.

Зокрема, йдеться про запровадження європейського підходу щодо ціноутворення на лікарські засоби на основі використання зовнішніх порівняльних (референтних) цін виробників лікарських засобів; скорочення кількості переліків лікарських засобів, ціни на які підпадають під державне регулювання на користь одного переліку тощо.

Додатково, з метою розширення доступу соціально незахищених верств населення, буде запроваджено відшкодування вартості (реімбурсацію) на соціально значущі препарати, наприклад, інсулін, антиретровірусні препарати.

Крім того, запропоновано запровадити вільний доступ на внутрішній ринок лікарських засобів, які ліцензовані Європейським медичним агентством за централізованою процедурою, скасувати перереєстрацію лікарських засобів.

Очікується, що ці та інші заходи вже найближчим часом будуть винесені на розгляд Кабінету міністрів України і дозволять у короткостроковій перспективі ліквідувати посередницькі схеми, унеможливити безконтрольне підвищення ціни на всіх етапах обігу ліків в Україні, а також оптимізувати процеси адміністрування обігу ліків як з боку держави, так і суб’єктів господарювання.

Адже на сьогодні, на відміну від більшості європейських країн, в Україні немає жорсткого регулювання цін на лікарські засоби. Єдиним методом регулювання цін на ліки в Україні є регулювання оптових та роздрібних надбавок, що, як доводить практика, не є ефективним інструментом. Причина в тому, що у структурі ціни препарату близько 76% складає ціна виробника, тобто під державне регулювання потрапляє лише 24% від його вартості. Внаслідок цього на фармацевтичному ринку України роками формувалися посередницькі схеми, що дозволяли безконтрольно підвищувати ціни. Наприклад, ввезення на митну територію України лікарських засобів білоруського виробництва здійснювалося через Віргінські острови або іншу офшорну зону, внаслідок чого в аптеках України вартість одного й того ж препарату була в 15 разів вища, ніж в аптеках Білорусі. Також генеричні препарати європейських виробників в Україні були у 2-3 рази дорожчі, ніж у сусідніх Польщі, Словаччині, Румунії, Болгарії.

Що стосується запровадження 7% ПДВ на лікарські засоби, на нараді було відзначено, що цей податок не розглядається урядом як джерело наповнення державного бюджету. Основна його мета – боротьба з неконтрольованим підвищенням цін з боку виробників та постачальників, що застосовують трансфертне ціноутворення (посередницькі та офшорні схеми). Із запровадженням ПДВ суттєве завищення цін на ліки стає економічно невигідним, оскільки таке завищення вже буде оподатковуватися і зменшувати прибутки нечистих на руку ділків.

Разом із стабілізацію валютного курсу, запровадженням референтного ціноутворення, це дозволить не тільки стримати ціни на ліки на внутрішньому ринку, а й зменшити їх вартість для наших громадян, в першу чергу, соціально-незахищених.