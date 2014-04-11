У МОЗ назвали провокацією інформацію про 780 загиблих на Майдані
Міністр охорони здоров’я України Олег Мусій заявляє, що інформація про 780 загиблих на Майдані не відповідає дійсності та має відверто провокаційний характер.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ, коментуючи поширену у ЗМІ інформацію від волонтера-медика Анастасії Поліщук про те, що під час протистояння на Майдані Незалежності у Києві, а також у пов’язаних з ним подіях загинуло 780 осіб.
“У зв’язку з цим Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що, за офіційною статистикою МОЗ України, станом на 11 квітня 2014 року з 30 листопада 2013 року загинуло та померло 105 осіб (із них – 94 особи під час сутичок на вулиці Інститутській), нині на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебувають 102 особи. Міністерство охорони здоров’я України в особі міністра Мусія, в минулому керівника медичної служби Майдану, через руки якого фактично пройшли майже всі загиблі під час сутичок в центрі Києва, підтверджує офіційну статистику та заявляє, що подібні повідомлення у ЗМІ не відповідають дійсності та мають відверто провокаційний характер”, - повідомили у прес-службі.
Як наголосили у прес-службі, на переконання Мусія, в умовах інформаційної війни з Російською Федерацією подібні повідомлення можна розцінювати як такі, що “замовлені спецслужбами і дезорієнтують світову спільноту про реальний стан нової політичної та економічної системи України, зокрема про національну систему охорони здоров’я”.
Тому міністр, як зазначили у прес-службі, закликає українські медіа утримуватися від оприлюднення “ворожо налаштованих повідомлень, що загрожують національній безпеці України”.