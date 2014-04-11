Симптоми аритмії - перебої, порушення ритму, завмирання серця, різке хаотичне серцебиття. Багато видів аритмії не становлять загрози для життєдіяльності людини, але спочатку зверніть увагу на стан нервової системи.

Появі серцебиття сприяють зміни збудливості нервового апарату, що регулює діяльність серця. Це може бути результатом значного фізичного навантаження, хвилювання, високої температури повітря, дії тютюну, алкоголю, кави, чаю, але може виникнути при захворюванні серцево-судинної системи, при загальних неврозах у клімактеричному періоді.

При всіх серцевих хворобах (крім пороку) корисний квітковий мед, особливо гречаний - по 1 чайній або столовій ложці.

Сир і вівсяна або пшоняна каші мають бути щодня в системі живлення, а також горіхи, родзинки, курага, сир, часник, мускатний горіх як пряність.

При миготливій аритмії і тахікардії слід вживати 10%-ву настоянку квіток або плодів глоду, конвалії, горицвіту, календули, м'яти, коріння валеріани. В чай корисно заварювати мелісу, листя і коріння суниці, пагони і листя лохини, суцвіття ромашки аптечної. Як пряність частіше використовуйте насіння кмину, фенхелю, кропу.

Якщо аритмія супроводжується набряками, пийте відвар листків берези або споришу, петрушки, хвоща - по 1/2 склянки 2 рази на день. Зняти напади стенокардії допоможе ванна з валеріаною (1 склянка коренів на ванну). В їжу корисно вживати редьку, ріпу, аґрус, барбарис, калину.

При уповільненому серцевому ритмі корисно пити 20%-ную настоянку або відвар соснових, смерекових гілок.