У медзакладах Києва на лікуванні перебувають 102 учасники масових акцій

У медичних закладах столиці на лікуванні перебувають 102 учасники масових акцій, що відбувалися у центрі Києва.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, минулої доби до лікарів «швидкої» за допомогою звернулися 23 учасники масових акцій, з них 20 осіб – госпіталізовано.

Серед причин госпіталізації: апендицит, травми, застудні захворювання, загострення хронічних захворювань.

Загалом за період з 18 лютого згідно з оперативною інформацією до лікарів «швидкої» за медичною допомогою звернувся 1771 учасник масових заходів у центрі столиці.